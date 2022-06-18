Сенатор Пушков предрек раскол Евросоюза из-за Украины

19 июня 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Евросоюзу важнее сохранить единство, чем принять Украину в свой состав, считает Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Европейскому союзу грозит раскол из-за того, что ряд стран-участников категорически против принятия Украины. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Ряд стран Евросоюза будет голосовать против даже символического кандидатства Украины, то есть ЕС грозит раскол по этому вопросу. А единство ЕС для Брюсселя сохранить важнее, чем обрадовать [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Сенатор также отметил, что Киев предложили условный статус «кандидата в кандидаты в члены Евросоюза». Однако, считает Пушков, Зеленский останется довольным такому статусу. На данный момент в Евросоюзе нет определенного решения по вступлению Украины в блок. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала дать стране статус кандидата на членство в ЕС, однако пока этого не произошло. СМИ сообщили, что Евросоюз выдвинул Украине ряд условий, которые пока не выполнены, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с Зеленским. В Еврокомиссии раскрыли условия для принятия Украины в ЕС. В США назвали препятствие для вступления Украины в ЕС. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейскому союзу грозит раскол из-за того, что ряд стран-участников категорически против принятия Украины. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Ряд стран Евросоюза будет голосовать против даже символического кандидатства Украины, то есть ЕС грозит раскол по этому вопросу. А единство ЕС для Брюсселя сохранить важнее, чем обрадовать [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Сенатор также отметил, что Киев предложили условный статус «кандидата в кандидаты в члены Евросоюза». Однако, считает Пушков, Зеленский останется довольным такому статусу. На данный момент в Евросоюзе нет определенного решения по вступлению Украины в блок. Киев подал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре в конце февраля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала дать стране статус кандидата на членство в ЕС, однако пока этого не произошло. СМИ сообщили, что Евросоюз выдвинул Украине ряд условий, которые пока не выполнены, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Франция, Германия, Италия и Румыния заявили о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз после встречи лидеров этих стран с Зеленским. В Еврокомиссии раскрыли условия для принятия Украины в ЕС. В США назвали препятствие для вступления Украины в ЕС.