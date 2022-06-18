СМИ: в США призвали Украину провозгласить нейтральный статус

Нейтральный статус урегулирует ситуацию вокруг Украины, считает американский эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киеву необходимо провозгласить о нейтральном статусе страны, это поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн.

Согласно статье эксперта Пайна, переговорные позиции Украины ослабляются, а западная пресса «продолжает ошибочно сообщать, что Киев одерживает победу», однако одновременно глава Пентагона Ллойд Остин отмечает, что Россия добивается прогресса в достижении своих целей в ходе спецоперации на Украине. Несмотря на поставки Киеву военной помощи, вооружения у Украины заканчиваются, считает экс-военный Дэвид Пайн.

Автор журнала National Interest, эксперт и бывший военный Дэвид Пайн предложил план из 15 пунктов для урегулирования ситуации вокруг Украины, — «наиболее реалистичных для Украины». Он предлагает Украине внести поправки в конституцию для провозглашения нейтрального статуса. А ее независимость и суверенитет гарантировались бы постоянными членами СБ ООН, считает Пайн.

По его мнению, Украина должна признать воссоединение Крыма с Россией, а также отказаться от всех намерений вернуть полуостров. Он считает, что с России должны быть сняты все экономические санкции, конфискованное имущество возвращено, торговые отношения налажены. «В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов стимулировать Россию и Украину к скорейшим переговорам по мирному соглашению», — предлагает Пайн.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями являются демилитаризация и денацификация Украины.

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