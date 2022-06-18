Глава ФАС Шаскольский заявил о парадоксе с ценами на авиатопливо

19 июня 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Подорожание авиатоплива не влияет на цены на авиабилеты, заявил Максим Шаскольский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Ситуация, в которой авиакеросин дорожает, а сжиженный углеводородный газ и бензин дешевеют, парадоксальна. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — заявил Максим Шаскольский в интервью РБК. Глава ФАС отметил, что ситуация хоть и необычная, но на стоимость авиабилетов не влияет. «Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается, то есть на самом деле цена у них приемлемая», — объяснил он. Ранее сенатор Алексей Пушков предрек значительный рост цен на топливо в ЕС из-за антироссийских санкций. В апреле ЕС работал над ограничениями импорта авиатоплива в РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ситуация, в которой авиакеросин дорожает, а сжиженный углеводородный газ и бензин дешевеют, парадоксальна. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — заявил Максим Шаскольский в интервью РБК. Глава ФАС отметил, что ситуация хоть и необычная, но на стоимость авиабилетов не влияет. «Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается, то есть на самом деле цена у них приемлемая», — объяснил он. Ранее сенатор Алексей Пушков предрек значительный рост цен на топливо в ЕС из-за антироссийских санкций. В апреле ЕС работал над ограничениями импорта авиатоплива в РФ.