18 июня 2022

Глава ФАС Шаскольский заявил о парадоксе с ценами на авиатопливо

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Подорожание авиатоплива не влияет на цены на авиабилеты, заявил Максим Шаскольский Фото:
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Ситуация, в которой авиакеросин дорожает, а сжиженный углеводородный газ и бензин дешевеют, парадоксальна. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — заявил Максим Шаскольский в интервью РБК.

Глава ФАС отметил, что ситуация хоть и необычная, но на стоимость авиабилетов не влияет. «Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается, то есть на самом деле цена у них приемлемая», — объяснил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков предрек значительный рост цен на топливо в ЕС из-за антироссийских санкций. В апреле ЕС работал над ограничениями импорта авиатоплива в РФ.

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Ситуация, в которой авиакеросин дорожает, а сжиженный углеводородный газ и бензин дешевеют, парадоксальна. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — заявил Максим Шаскольский в интервью РБК. Глава ФАС отметил, что ситуация хоть и необычная, но на стоимость авиабилетов не влияет. «Там есть демпфер: большая часть средств авиакомпаниям возвращается, то есть на самом деле цена у них приемлемая», — объяснил он. Ранее сенатор Алексей Пушков предрек значительный рост цен на топливо в ЕС из-за антироссийских санкций. В апреле ЕС работал над ограничениями импорта авиатоплива в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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