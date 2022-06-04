Сенатор Пушков предсказал последствия для Европы от эмбарго

Запрет на поставки нефтепродуктов из России в Европу вызовет значительный рост цен на топливо в ЕС. Об этом сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил в своем telegram-канале. Решение комиссии Евросоюза противоречит здравому смыслу, считает политик.
«Эмбарго стало „важным шагом вперед“ только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — пишет Пушков. Сенатор считает, что в принятии новых санкций против России мало экономического смысла.
Политик полагает, что негативное развитие событий для Евросоюза после отказа от российской нефти еще впереди. При этом он с отсылкой на публикацию немецкого журнала «Шпигель» говорит о прогнозах высокой инфляции и ценового шока для европейских жителей.
Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Ограничения носят частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT.
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Запрет на поставки нефтепродуктов из России в Европу вызовет значительный рост цен на топливо в ЕС. Об этом сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил в своем telegram-канале. Решение комиссии Евросоюза противоречит здравому смыслу, считает политик. «Эмбарго стало „важным шагом вперед“ только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — пишет Пушков. Сенатор считает, что в принятии новых санкций против России мало экономического смысла. Политик полагает, что негативное развитие событий для Евросоюза после отказа от российской нефти еще впереди. При этом он с отсылкой на публикацию немецкого журнала «Шпигель» говорит о прогнозах высокой инфляции и ценового шока для европейских жителей. Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Ограничения носят частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT. Ранее URA.RU сообщало, что член Совфеда Пушков прокомментировал заявление Билла Гейтса о новой вирусной пандемии. Другой пермский сенатор сообщил о вреде Болонской системы образования.