Сенатор Пушков предсказал последствия для Европы от эмбарго

Пермский сенатор Пушков сообщил, как нефтяное эмбарго отразится на Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запрет на поставки нефтепродуктов из России в Европу вызовет значительный рост цен на топливо в ЕС. Об этом сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков заявил в своем telegram-канале. Решение комиссии Евросоюза противоречит здравому смыслу, считает политик.

«Эмбарго стало „важным шагом вперед“ только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — пишет Пушков. Сенатор считает, что в принятии новых санкций против России мало экономического смысла.

Политик полагает, что негативное развитие событий для Евросоюза после отказа от российской нефти еще впереди. При этом он с отсылкой на публикацию немецкого журнала «Шпигель» говорит о прогнозах высокой инфляции и ценового шока для европейских жителей.

Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении РФ. Ограничения носят частичный запрет на импорт нефти и отключение ключевых банков от платежной системы SWIFT.

Ранее URA.RU сообщало, что член Совфеда Пушков прокомментировал заявление Билла Гейтса о новой вирусной пандемии. Другой пермский сенатор сообщил о вреде Болонской системы образования.