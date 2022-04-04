CNBC: новые санкции ЕС ограничат Россию в авиатопливе и роскоши

05 апреля 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза не могут договориться об эмбарго на импорт российских энергоносителей, сообщает CNBC Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз разрабатывает новый пакет антироссийских санкций, который может ограничить ввоз в страну авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши. Об этом сообщают источники телеканала CNBC, знакомые с ходом обсуждения. «Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, который, вероятно, ограничит аренду самолетов, а также импорт и экспорт таких продуктов, как авиакеросин, изделия из стали и предметы роскоши», — рассказали источники телеканала. Они также отметили, что члены ЕС не могут сойтись во мнении насчет введения запрета на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз разрабатывает новый пакет антироссийских санкций, который может ограничить ввоз в страну авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши. Об этом сообщают источники телеканала CNBC, знакомые с ходом обсуждения. «Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, который, вероятно, ограничит аренду самолетов, а также импорт и экспорт таких продуктов, как авиакеросин, изделия из стали и предметы роскоши», — рассказали источники телеканала. Они также отметили, что члены ЕС не могут сойтись во мнении насчет введения запрета на импорт российских энергоносителей. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Газета Financial Times сообщала, что в Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на импорт газа, нефти и угля из России.