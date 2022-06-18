18 июня 2022

Генсек НАТО дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
На российскую спецоперацию могут уйти годы, считает Йенс Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс готовится к тому, что российско-украинский конфликт затянется на несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителями Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, уточняют «Дни.ру».

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Североатлантический альянс готовится к тому, что российско-украинский конфликт затянется на несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителями Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, уточняют «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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