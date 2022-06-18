Генсек НАТО дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

19 июня 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

На российскую спецоперацию могут уйти годы, считает Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс готовится к тому, что российско-украинский конфликт затянется на несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителями Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, уточняют «Дни.ру». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Североатлантический альянс готовится к тому, что российско-украинский конфликт затянется на несколько лет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продовольствие», — сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Bild. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителями Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей, уточняют «Дни.ру».