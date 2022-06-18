18 июня 2022

Свердловские зэки снабдят мебелью студентов из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, мебельное производство, ик10, исправительная колония10
Заключенные сделают столы и стулья для студенческого общежития (архивное фото) Фото:

Заключенные невьянской ИК-46 (Свердловская область) сделают мебель для общежития образовательного учреждения из Москвы. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» ГУФСИН по Свердловской области.

«По контракту оснастим общежитие для учащихся шкафами с антресолями под одежду, столами, стульями на металлокаркасе и другой мебелью», — говорится в сообщении. Общее количество изделий составит около 2000 единиц на сумму, близкую к 23-ем миллионам рублей.

Помимо этого, заключенные ИК-46 уже изготовили почти 150 единиц корпусной мебели для дошкольного учреждения города Лянтор (ХМАО). Стоимость контракта составляет более 1,2 миллиона рублей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУФСИН по Свердловской области, чтобы узнать, конкретно для какого студенческого общежития будет отправлена мебель. На момент публикации ответ не поступил. Ранее мы сообщали, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами.

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Заключенные невьянской ИК-46 (Свердловская область) сделают мебель для общежития образовательного учреждения из Москвы. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» ГУФСИН по Свердловской области. «По контракту оснастим общежитие для учащихся шкафами с антресолями под одежду, столами, стульями на металлокаркасе и другой мебелью», — говорится в сообщении. Общее количество изделий составит около 2000 единиц на сумму, близкую к 23-ем миллионам рублей. Помимо этого, заключенные ИК-46 уже изготовили почти 150 единиц корпусной мебели для дошкольного учреждения города Лянтор (ХМАО). Стоимость контракта составляет более 1,2 миллиона рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУФСИН по Свердловской области, чтобы узнать, конкретно для какого студенческого общежития будет отправлена мебель. На момент публикации ответ не поступил. Ранее мы сообщали, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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