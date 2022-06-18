Свердловские зэки снабдят мебелью студентов из Москвы

Заключенные сделают столы и стулья для студенческого общежития (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные невьянской ИК-46 (Свердловская область) сделают мебель для общежития образовательного учреждения из Москвы. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» ГУФСИН по Свердловской области.

«По контракту оснастим общежитие для учащихся шкафами с антресолями под одежду, столами, стульями на металлокаркасе и другой мебелью», — говорится в сообщении. Общее количество изделий составит около 2000 единиц на сумму, близкую к 23-ем миллионам рублей.

Помимо этого, заключенные ИК-46 уже изготовили почти 150 единиц корпусной мебели для дошкольного учреждения города Лянтор (ХМАО). Стоимость контракта составляет более 1,2 миллиона рублей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУФСИН по Свердловской области, чтобы узнать, конкретно для какого студенческого общежития будет отправлена мебель. На момент публикации ответ не поступил. Ранее мы сообщали, что заключенные ИК-26 (Тавда) снабдили Москву рабочими костюмами.