Свердловская исправительная колония снабдит Москву костюмами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Швейное производство в женской исправительной колонии ФКУ ИК-6 ГУФСИН. Свердловская область, Нижний Тагил , швея, швейный цех, исправительная колония6, пошив одежды, женская колония, швейная машина, ик-6
Заключенные ИК-24 сошьют 2000 рабочих костюмов для Москвы (архивное фото) Фото:

Заключенные исправительной колонии в Тавде (Свердловская область) сошьют 2000 рабочих костюмов для Москвы. Об этом сообщила ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».

«ИК-24 заключила договор с московской организацией на пошив рабочих костюмов в количестве 2000 штук», — говорится в сообщении. Общая сумма костюмов — 630 тысяч рублей.

Отмечается, что пошив одежды начнется 25 мая в рамках производственной практики на швейном участке при колонии. Заключенным, успешно сдавшим экзамены, вручат свидетельства о прохождении программы профессионального обучения по специальности «портной». На швейном участке в ИК-24 трудится 56 заключенных.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Заключенные исправительной колонии в Тавде (Свердловская область) сошьют 2000 рабочих костюмов для Москвы. Об этом сообщила ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «ИК-24 заключила договор с московской организацией на пошив рабочих костюмов в количестве 2000 штук», — говорится в сообщении. Общая сумма костюмов — 630 тысяч рублей. Отмечается, что пошив одежды начнется 25 мая в рамках производственной практики на швейном участке при колонии. Заключенным, успешно сдавшим экзамены, вручат свидетельства о прохождении программы профессионального обучения по специальности «портной». На швейном участке в ИК-24 трудится 56 заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...