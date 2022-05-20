Свердловская исправительная колония снабдит Москву костюмами

Заключенные ИК-24 сошьют 2000 рабочих костюмов для Москвы (архивное фото)
Заключенные исправительной колонии в Тавде (Свердловская область) сошьют 2000 рабочих костюмов для Москвы. Об этом сообщила ГУФСИН России по Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
«ИК-24 заключила договор с московской организацией на пошив рабочих костюмов в количестве 2000 штук», — говорится в сообщении. Общая сумма костюмов — 630 тысяч рублей.
Отмечается, что пошив одежды начнется 25 мая в рамках производственной практики на швейном участке при колонии. Заключенным, успешно сдавшим экзамены, вручат свидетельства о прохождении программы профессионального обучения по специальности «портной». На швейном участке в ИК-24 трудится 56 заключенных.
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