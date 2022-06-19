МИД Казахстана призвал разоружить ядерные державы

19 июня 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине заставляет задуматься о ликвидации всего ядерного оружия в мире, заявил глава МИД Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В МИД Казахстана подняли вопрос о ликвидации ядерного оружия во всем мире в связи с актуальностью проблемы коллективной уязвимости. С соответствующим предложением выступил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. «Нынешний вооруженный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — приводит цитату Тлеуберди казахское политическое издание Liter. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала западные политики и СМИ начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. В том числе и глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит заявил о наступлении пика риска применения ядерного оружия в мире. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия, однако все страны должны помнить о том, что у РФ оно есть, уточняет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В МИД Казахстана подняли вопрос о ликвидации ядерного оружия во всем мире в связи с актуальностью проблемы коллективной уязвимости. С соответствующим предложением выступил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. «Нынешний вооруженный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — приводит цитату Тлеуберди казахское политическое издание Liter. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала западные политики и СМИ начали активно обсуждать вопрос об угрозе ядерной войны. В том числе и глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит заявил о наступлении пика риска применения ядерного оружия в мире. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия, однако все страны должны помнить о том, что у РФ оно есть, уточняет «Национальная служба новостей».