СМИ: ВСУ принудительно мобилизуют население ради захвата Донбасса

ВСУ принуждает жителей Донбасса противостоять РФ, сообщил спецкор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины проводят принудительную мобилизацию населения подконтрольного Украине города Угледар в Донецкой народной республике. О ходе боевых действий рассказал специальный военный корреспондент Александр Шарковский.

«Вокруг Соледара идут ожесточенные бои. ВСУ из последних сил удерживают Углегорскую ТЭС и Новолуганское. На данный участок фронта ВСУ перебрасывает свежие войска. В Угледаре ВСУ проводят принудительную мобилизацию местного населения, в попытке поставить под ружье всех, кого могут отловить, дабы доукомплектовать две механизированные бригады. Такой подход к набору рекрутов говорит о желании Киева уложить в могилы как можно больше мужской части населения западных районов Донбасса. Поражает тот факт, что местные не поднимают восстание против такой изуверской политики украинских властей», — передает спецкор «Аргументов недели».

Украинские формирования, попавшие в котел российских войск в Золотом, Горском и Катериновке намерены сопротивляться, утверждает Шарковский. Однако бойцы вряд ли долго продержаться, оставшись без обеспечения, предположил он.

Тем временем в промзоне завода «Азот» Северодонецка продолжается осада. «ВСУ несут немалые потери от артиллерийского огня россиян и луганчан. Отдельные украинские военнослужащие сдаются в плен», — сообщил военкор.

На территории Украины проводится специальная операция РФ. Ее основными целями российский лидер Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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