18 июня 2022
17 июня 2022

В Ноябрьске в уличной драке ударили девушку. «Отправил в нокаут». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Об инциденте сообщили очевидцы Фото:

Возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отправил девушку в нокаут», — написал автор. «Ни один из мужиков рядом стоящих ничего не сделал», — прокомментировал Андрей Закатанный. «Вот зачем туда полезла? Видит же, что все серьезно», — поделилась пользователь с ником Кира Дейл.

В пресс-службе УМВД ЯНАО сообщили, что участники драки в полицию не обращались. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев. К моменту прибытия сотрудников МВД на месте ЧП никого не было. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов.

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Возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Отправил девушку в нокаут», — написал автор. «Ни один из мужиков рядом стоящих ничего не сделал», — прокомментировал Андрей Закатанный. «Вот зачем туда полезла? Видит же, что все серьезно», — поделилась пользователь с ником Кира Дейл. В пресс-службе УМВД ЯНАО сообщили, что участники драки в полицию не обращались. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев. К моменту прибытия сотрудников МВД на месте ЧП никого не было. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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