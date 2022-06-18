Об инциденте сообщили очевидцы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Возле караоке-бара «Парадиз» в Ноябрьске подрались местные жители. Инцидент был заснят на видео и выложен в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отправил девушку в нокаут», — написал автор. «Ни один из мужиков рядом стоящих ничего не сделал», — прокомментировал Андрей Закатанный. «Вот зачем туда полезла? Видит же, что все серьезно», — поделилась пользователь с ником Кира Дейл.

В пресс-службе УМВД ЯНАО сообщили, что участники драки в полицию не обращались. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев. К моменту прибытия сотрудников МВД на месте ЧП никого не было. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске (ЯНАО) местные жители из-за парковки устроили драку во дворе дома. Видео появилось в одном из городских telegram-каналов.