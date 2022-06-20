CNN: поддержка Украины ведет США в «дорогостоящий тупик»

20 июня 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Ключевые аспекты экономической и социальной жизни США находятся вне единства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финансовая помощь Украине и поставки оружия приносят США большие проблемы. Об этом сообщил журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN. «США финансируют войну против России на Украине, которая, несмотря на успех Байдена в возрождении холодной войны Запада против Москвы, ведет страну в дорогостоящий тупик,» — пишет Стивен Коллинсон. По словам журналиста, поведение США на международной арене может принести стране много проблем. «Противостояние сверхдержав с Китаем приведет к истощению ресурсов США, а новый ядерный кризис с Ираном может вскоре присоединиться к продолжающемуся кризису с Северной Кореей», — уточнил Коллинсон. Кроме финансовых проблем из-за поставок оружия Украине, США переживают угрозу экономическому благополучию и чувству безопасности американцев. По словам Коллинсона, многие американские семьи испытывают сложности с покупкой продуктов питания и жизненно важных товаров, не могут позволить себе поездки на машине из-за рекордных цен на бензин. Журналист отмечает, что Белый дом не может справиться с объяснением инфляции и представляет «запутанное политическое послание». «Иногда, кажется, Байден приписывает себе заслуги за те действия в экономике, которые показывают хороший результат, и обвиняет других в тех, которые показывают плохой. Он отвергает критику о том, что его расходы на стимулирование подпитывают инфляцию, и клеймит высокие цены на бензин как „повышение цен“ президента России Владимира Путина,» — анализирует Коллинсон. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Постпред США при НАТО Джулианн Смит недавно заявила, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Финансовая помощь Украине и поставки оружия приносят США большие проблемы. Об этом сообщил журналист Стивен Коллинсон в статье для CNN. «США финансируют войну против России на Украине, которая, несмотря на успех Байдена в возрождении холодной войны Запада против Москвы, ведет страну в дорогостоящий тупик,» — пишет Стивен Коллинсон. По словам журналиста, поведение США на международной арене может принести стране много проблем. «Противостояние сверхдержав с Китаем приведет к истощению ресурсов США, а новый ядерный кризис с Ираном может вскоре присоединиться к продолжающемуся кризису с Северной Кореей», — уточнил Коллинсон. Кроме финансовых проблем из-за поставок оружия Украине, США переживают угрозу экономическому благополучию и чувству безопасности американцев. По словам Коллинсона, многие американские семьи испытывают сложности с покупкой продуктов питания и жизненно важных товаров, не могут позволить себе поездки на машине из-за рекордных цен на бензин. Журналист отмечает, что Белый дом не может справиться с объяснением инфляции и представляет «запутанное политическое послание». «Иногда, кажется, Байден приписывает себе заслуги за те действия в экономике, которые показывают хороший результат, и обвиняет других в тех, которые показывают плохой. Он отвергает критику о том, что его расходы на стимулирование подпитывают инфляцию, и клеймит высокие цены на бензин как „повышение цен“ президента России Владимира Путина,» — анализирует Коллинсон. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Постпред США при НАТО Джулианн Смит недавно заявила, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.