В США признали трудности при оказании военной помощи Киеву

16 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

В США заявили, что запросы Киева по оружию постоянно меняются Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты Америки и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Украине, так как список запрашиваемых киевскими властями вооружений постоянно меняется, а некоторые страны уже исчерпали свои ресурсы. Об это заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. «Нам приходится обрабатывать меняющий список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — сказала Смит во время выступления в рамках дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности. Трансляция велась на YouTube. Дипломат признала, что ряд союзных США стран уже «отдали практически все, что у них было». По ее словам, эти государства стали выражать озабоченность в связи с истощением своих ресурсов и в настоящий момент пытаются определить, какую дополнительную помощь они могут оказать Украине. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что военные запасы Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Однако в Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью. «Далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса. В Минобороны заявляли, что основным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Соединенные штаты Америки и их союзники сталкиваются с трудностями при оказании военной помощи Украине, так как список запрашиваемых киевскими властями вооружений постоянно меняется, а некоторые страны уже исчерпали свои ресурсы. Об это заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. «Нам приходится обрабатывать меняющий список требований, которые поступают из Киева практически на ежедневной основе. К нам поступает поток запросов. Мы вместе с союзниками обсуждаем и пытаемся определить, кто из союзников может отреагировать, кто и что готов предоставить. Это сложно и трудно, поскольку, опять же, запросы постоянно меняются», — сказала Смит во время выступления в рамках дискуссии, организованной на площадке Центра новой американской безопасности. Трансляция велась на YouTube. Дипломат признала, что ряд союзных США стран уже «отдали практически все, что у них было». По ее словам, эти государства стали выражать озабоченность в связи с истощением своих ресурсов и в настоящий момент пытаются определить, какую дополнительную помощь они могут оказать Украине. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже заявлял, что военные запасы Европейского союза истощены из-за помощи Украине. Однако в Офисе Зеленского недовольны новой военной помощью. «Далеко от наших реальных нужд», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В Киеве заявили, что им требуется еще вооружение. На территории Украины проводится специальная операция РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС России являются вынужденной мерой и направлены на защиту жителей Донбасса. В Минобороны заявляли, что основным приоритетом российских войск является исключение напрасных жертв среди мирного населения.