Профессор Никифоров: какую инфекцию переносят мухи и комары в РФ

20 июня 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

На месте укуса комара возникает туляремийный бубон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кровососущие мухи и комары в России могу быть разносчиками бактериальной инфекции — туляремии, характеризующейся в частности поражением лимфатических узлов с развитием бубонов. Об этом URA.RU сообщил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «Единственное, что у нас с комарами связано, правда в небольшой степени, но есть такое заболевание — туляремия. Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — сказал Владимир Никифоров. Как объяснил профессор, российские медики хорошо знакомы с этой инфекцией. «Она не особо тяжелая, летальных исходов практически не бывает, но она характеризуется развитием на месте укуса первичной язвочки. Регионально по отношению к укусу возникает туляремийный бубон. Это воспаленный лимфоузел. Он похож на чумной, только что безболезненный и течет легче, поэтому русские врачи прекрасно ее знали и называли „малой чумой“», — уточнил он. Что касается остальных инфекций, которые переносят летающие кровососущие, то многие из них не могут распространяться в РФ из-за климатических условий, подчеркнул собеседник агентства. «Прежде всего малярия, но нам повезло в том плане, что у нас не те климатические условия. В общем и целом, у нас может быть четырехдневная малярия, но не актуально на сегодня для РФ. А самая страшная тропическая малярия у нас не получится. Климат не тот. А второе — это лихорадка Денге. Тоже комарами переносится, но опять климат не тот. Она у нас завозная», — заключил доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кровососущие мухи и комары в России могу быть разносчиками бактериальной инфекции — туляремии, характеризующейся в частности поражением лимфатических узлов с развитием бубонов. Об этом URA.RU сообщил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров. «Единственное, что у нас с комарами связано, правда в небольшой степени, но есть такое заболевание — туляремия. Комар может переносить туляремию, но чисто механически как грязная иголка шприца может передавать гепатит B и C. В них возбудитель туляремии не живет, а они чисто механически переносят. Комар в меньшей степени, а в большей, это кровососущие мухи», — сказал Владимир Никифоров. Как объяснил профессор, российские медики хорошо знакомы с этой инфекцией. «Она не особо тяжелая, летальных исходов практически не бывает, но она характеризуется развитием на месте укуса первичной язвочки. Регионально по отношению к укусу возникает туляремийный бубон. Это воспаленный лимфоузел. Он похож на чумной, только что безболезненный и течет легче, поэтому русские врачи прекрасно ее знали и называли „малой чумой“», — уточнил он. Что касается остальных инфекций, которые переносят летающие кровососущие, то многие из них не могут распространяться в РФ из-за климатических условий, подчеркнул собеседник агентства. «Прежде всего малярия, но нам повезло в том плане, что у нас не те климатические условия. В общем и целом, у нас может быть четырехдневная малярия, но не актуально на сегодня для РФ. А самая страшная тропическая малярия у нас не получится. Климат не тот. А второе — это лихорадка Денге. Тоже комарами переносится, но опять климат не тот. Она у нас завозная», — заключил доктор медицинских наук.