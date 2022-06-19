Россияне посмеялись над запретом скачивать Windows. «Как пиратили, так и будем»

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Клипарт Windows. Тюмень, планшет, windows
Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и Windows 11 Фото:

Российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows.

«Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать с официального сайта образы операционных систем Windows 10 и Windows 11. При попытке скачать ISО-файл с образом Windows 11 с сайта Microsoft возникает сообщение об ошибке», — сообщает телеканал 360.

Пользователи намерены «пиратить»
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Пользователи иронизируют над решением Microsoft
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Кто-то считает, что Microsoft теряет деньги
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Пользователи считают, что Windows никто не покупал
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Кто-то считает, что Windоws осталось недолго
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Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России, пишет RT. Таким образом компания отреагировала на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows. «Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать с официального сайта образы операционных систем Windows 10 и Windows 11. При попытке скачать ISО-файл с образом Windows 11 с сайта Microsoft возникает сообщение об ошибке», — сообщает телеканал 360. Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России, пишет RT. Таким образом компания отреагировала на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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