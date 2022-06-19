Российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows.
«Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать с официального сайта образы операционных систем Windows 10 и Windows 11. При попытке скачать ISО-файл с образом Windows 11 с сайта Microsoft возникает сообщение об ошибке», — сообщает телеканал 360.
Пользователи намерены «пиратить»
Фото: скрин Telegram
Пользователи иронизируют над решением Microsoft
Фото: скрин Telegram
Кто-то считает, что Microsoft теряет деньги
Фото: скрин Telegram
Пользователи считают, что Windows никто не покупал
Фото: скрин Telegram
Кто-то считает, что Windоws осталось недолго
Фото: скрин Telegram
Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России, пишет RT. Таким образом компания отреагировала на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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Российские пользователи социальных сетей посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории РФ. Россияне считают, что это не помешает скачивать пиратские версии Windows. «Американская компания Microsoft запретила пользователям из России скачивать с официального сайта образы операционных систем Windows 10 и Windows 11. При попытке скачать ISО-файл с образом Windows 11 с сайта Microsoft возникает сообщение об ошибке», — сообщает телеканал 360. Ранее Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России, пишет RT. Таким образом компания отреагировала на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.