В Киеве рассказали, как будут выдавать визы россиянам

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Для въезда в Украину россиянам понадобится виза Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выбрать страну-представительницу, через которую россияне смогут получать украинские визы. Об этом сообщил глава кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами. После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости», — передает РБК слова Немчинова.

17 июня Зеленский сообщил о введении визового режима между Украиной и Россией. Он начнет действовать с 1 июля, уточняет агентство Nation News. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение Зеленского «дикостью», сообщает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен выбрать страну-представительницу, через которую россияне смогут получать украинские визы. Об этом сообщил глава кабинета министров Украины Олег Немчинов. «Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами. После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости», — передает РБК слова Немчинова. 17 июня Зеленский сообщил о введении визового режима между Украиной и Россией. Он начнет действовать с 1 июля, уточняет агентство Nation News. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение Зеленского «дикостью», сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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