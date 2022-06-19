В Киеве рассказали, как будут выдавать визы россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выбрать страну-представительницу, через которую россияне смогут получать украинские визы. Об этом сообщил глава кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами. После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости», — передает РБК слова Немчинова.
17 июня Зеленский сообщил о введении визового режима между Украиной и Россией. Он начнет действовать с 1 июля, уточняет агентство Nation News. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение Зеленского «дикостью», сообщает телеканал 360.
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