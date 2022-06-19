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17 июня 2022

В «Сургутнефтегазе» дают премии за прививку от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Сургутнефтегазе» решили платить премии за прививку от COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Руководство «Сургутнефтегаза» решило мотивировать сотрудников на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса денежными премиями. Об этом URA.RU сообщил один из работников нефтяной компании.

«Нас ознакомили с приказом, согласно которому все работники, которые вакцинируются или ревакцинируются от коронавируса в срок от 17 по 28 июня, получат премию в размере пяти тысяч рублей. Сейчас всех торопят с ответом, чтобы составить список всех желающих, которые поставят прививку от COVID-19 в указанные сроки», — сообщил собеседник URA.RU.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту агентства заявили, что не владеют информацией о подобных распоряжениях внутри компании. «Вакцинация от коронавируса необходимое мероприятие для обеспечения нормального функционирования предприятия, но подтвердить информацию о наличии каких-либо внутренних документов на предмет стимулирования работников компании мы не можем», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза».

Ранее URA.RU сообщало, что в разгар пандемии коронавируса работники нефтяной компании боялись уходить на больничный даже при наличии симптомов заболевания. Это грозило им лишением премии по итогам месяца.

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Руководство «Сургутнефтегаза» решило мотивировать сотрудников на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса денежными премиями. Об этом URA.RU сообщил один из работников нефтяной компании. «Нас ознакомили с приказом, согласно которому все работники, которые вакцинируются или ревакцинируются от коронавируса в срок от 17 по 28 июня, получат премию в размере пяти тысяч рублей. Сейчас всех торопят с ответом, чтобы составить список всех желающих, которые поставят прививку от COVID-19 в указанные сроки», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту агентства заявили, что не владеют информацией о подобных распоряжениях внутри компании. «Вакцинация от коронавируса необходимое мероприятие для обеспечения нормального функционирования предприятия, но подтвердить информацию о наличии каких-либо внутренних документов на предмет стимулирования работников компании мы не можем», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза». Ранее URA.RU сообщало, что в разгар пандемии коронавируса работники нефтяной компании боялись уходить на больничный даже при наличии симптомов заболевания. Это грозило им лишением премии по итогам месяца.
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