В «Сургутнефтегазе» дают премии за прививку от коронавируса

Руководство «Сургутнефтегаза» решило мотивировать сотрудников на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса денежными премиями. Об этом URA.RU сообщил один из работников нефтяной компании.
«Нас ознакомили с приказом, согласно которому все работники, которые вакцинируются или ревакцинируются от коронавируса в срок от 17 по 28 июня, получат премию в размере пяти тысяч рублей. Сейчас всех торопят с ответом, чтобы составить список всех желающих, которые поставят прививку от COVID-19 в указанные сроки», — сообщил собеседник URA.RU.
В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту агентства заявили, что не владеют информацией о подобных распоряжениях внутри компании. «Вакцинация от коронавируса необходимое мероприятие для обеспечения нормального функционирования предприятия, но подтвердить информацию о наличии каких-либо внутренних документов на предмет стимулирования работников компании мы не можем», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза».
Ранее URA.RU сообщало, что в разгар пандемии коронавируса работники нефтяной компании боялись уходить на больничный даже при наличии симптомов заболевания. Это грозило им лишением премии по итогам месяца.
Руководство «Сургутнефтегаза» решило мотивировать сотрудников на вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса денежными премиями. Об этом URA.RU сообщил один из работников нефтяной компании. «Нас ознакомили с приказом, согласно которому все работники, которые вакцинируются или ревакцинируются от коронавируса в срок от 17 по 28 июня, получат премию в размере пяти тысяч рублей. Сейчас всех торопят с ответом, чтобы составить список всех желающих, которые поставят прививку от COVID-19 в указанные сроки», — сообщил собеседник URA.RU. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» корреспонденту агентства заявили, что не владеют информацией о подобных распоряжениях внутри компании. «Вакцинация от коронавируса необходимое мероприятие для обеспечения нормального функционирования предприятия, но подтвердить информацию о наличии каких-либо внутренних документов на предмет стимулирования работников компании мы не можем», — прокомментировали в пресс-службе «Сургутнефтегаза». Ранее URA.RU сообщало, что в разгар пандемии коронавируса работники нефтяной компании боялись уходить на больничный даже при наличии симптомов заболевания. Это грозило им лишением премии по итогам месяца.