Компания из Москвы достроит дома обманутых дольщиков в Сургуте

Власти ХМАО потратят на достраивание двух домов больше миллиарда рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) нашел компанию, которая достроит два дома в Сургуте. Информация об этом появилась на портале единой информационной системы госзакупок.

«До торгов допущена одна заявка. Заключить договор с участником, заявка которого соответствует условиям закупки», — уточняется на сайте.

На тендер было подано две заявки: от архангельской компании ООО «РК Инвест» и московской ООО «Парк Инвест». Однако, первая компания не смогла предоставить обеспечение заявки.

Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства ХМАО разместил две заявки на достраивания двух домов в Сургуте. Общая сумма тендеров превышала 1 млрд.