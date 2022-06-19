19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Компания из Москвы достроит дома обманутых дольщиков в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, стройка, квартиры
Власти ХМАО потратят на достраивание двух домов больше миллиарда рублей Фото:

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) нашел компанию, которая достроит два дома в Сургуте. Информация об этом появилась на портале единой информационной системы госзакупок.

«До торгов допущена одна заявка. Заключить договор с участником, заявка которого соответствует условиям закупки», — уточняется на сайте.

На тендер было подано две заявки: от архангельской компании ООО «РК Инвест» и московской ООО «Парк Инвест». Однако, первая компания не смогла предоставить обеспечение заявки.

Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства ХМАО разместил две заявки на достраивания двух домов в Сургуте. Общая сумма тендеров превышала 1 млрд.

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) нашел компанию, которая достроит два дома в Сургуте. Информация об этом появилась на портале единой информационной системы госзакупок. «До торгов допущена одна заявка. Заключить договор с участником, заявка которого соответствует условиям закупки», — уточняется на сайте. На тендер было подано две заявки: от архангельской компании ООО «РК Инвест» и московской ООО «Парк Инвест». Однако, первая компания не смогла предоставить обеспечение заявки. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства ХМАО разместил две заявки на достраивания двух домов в Сургуте. Общая сумма тендеров превышала 1 млрд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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