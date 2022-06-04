04 июня 2022
03 июня 2022

Власти ХМАО потратят миллиард на дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Сургутский район. Сургут, доходный дом, груз, строительство, башенный кран, сибпромстрой, не стой под стрелой, стройка
Жители Сургута все-таки получат квартиры в новых домах Фото:

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа разместил тендер на достраивание двух домов в Сургуте. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства жилого дома номер 1 и 2. Цена закупки 692,9 млн или 448,3 млн соответственно», — уточняется на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа разместил тендер на достраивание двух домов в Сургуте. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок. «Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства жилого дома номер 1 и 2. Цена закупки 692,9 млн или 448,3 млн соответственно», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...