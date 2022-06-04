Власти ХМАО потратят миллиард на дольщиков

Жители Сургута все-таки получат квартиры в новых домах
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа разместил тендер на достраивание двух домов в Сургуте. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.
«Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства жилого дома номер 1 и 2. Цена закупки 692,9 млн или 448,3 млн соответственно», — уточняется на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.
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