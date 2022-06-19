В Екатеринбурге открылись рестораны «Вкусно и точка». Фото

20 июня 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге открылся первый ресторан, сменивший McDonald’s корреспондент URA.RU В Екатеринбурге открылся ресторан сети общественного питания «Вкусно и точка» (ранее — McDonald’s). До этого 10 дней заведения были закрыты из-за ребрендинга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на открытии ресторана по улице Бебеля 29. «20 июня возобновили работу обновленные McDonald’s. Теперь бренд носит название «Вкусно и точка», — сообщил журналист. Также работу возобновил ресторан по адресу Малышева 124Б и на Ясной 2. Интерьер заведений не изменился, к открытию работники ресторана украсили здание надувными шарами. Обслуживание в ресторане осталось прежним: заказ можно сделать на кассе или через электронный терминал. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. Источники URA.RU сообщали, что обслуживающий персонал временно закрывшегося McDonald’s (новое название бренда «Вкусно и точка») находится в простое, а менеджеры продолжают работать, несмотря на то, что сеть временно закрыта для ребрендинга. корреспондент URA.RU корреспондент URA.RU корреспондент URA.RU корреспондент URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге открылся ресторан сети общественного питания «Вкусно и точка» (ранее — McDonald’s). До этого 10 дней заведения были закрыты из-за ребрендинга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на открытии ресторана по улице Бебеля 29. «20 июня возобновили работу обновленные McDonald’s. Теперь бренд носит название «Вкусно и точка», — сообщил журналист. Также работу возобновил ресторан по адресу Малышева 124Б и на Ясной 2. Интерьер заведений не изменился, к открытию работники ресторана украсили здание надувными шарами. Обслуживание в ресторане осталось прежним: заказ можно сделать на кассе или через электронный терминал. McDonald’s ушел с российского рынка и продал бизнес российскому предпринимателю. В Москве 12 июня открылись первые рестораны «Вкусно и точка» после ребрендинга. Новый владелец Александр Говор хочет в ближайшие пять-шесть лет увеличить число ресторанов сети в России. Источники URA.RU сообщали, что обслуживающий персонал временно закрывшегося McDonald’s (новое название бренда «Вкусно и точка») находится в простое, а менеджеры продолжают работать, несмотря на то, что сеть временно закрыта для ребрендинга.