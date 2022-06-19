В кинотеатре Кыштыма придумали, чем заменить голливудские фильмы

Работу кыштымского кинотеатра поддержит батутный парк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кыштыме (Челябинская область) заработал кинотеатр «Октябрь», который простаивал с марта из-за сбоев в логистике иностранных фильмов. Как сообщил URA.RU его владелец Сергей Мунтян, нулевую рентабельность позволит обеспечить батутный парк, который начнет функционировать вместо двух кинозалов.

«В июне посмотрим, как идет кинопоказ. Чтобы сократить убытки, вместо планировавшихся к открытию двух кинозалов запускаем на неделе в работу батутный парк. Помещение площадью в 200 кв. м не должно простаивать», — рассказал URA.RU Мунтян.

Предприниматель ждет поддержки муниципалитета. Острой проблемой является отсутствие газового отопления. С наступлением холодов расходы на обогрев площадей вновь заставят задуматься о закрытии. Объемов газа в Кыштыме не хватает, и это мешает начать проектировать подключение к «голубому топливу».

В расписании кинотеатра «Октябрь» — отечественные фильмы и иностранные ленты ранее состоявшихся премьер. Владельцы развивают практику коллективных показов по заявкам и рассчитывают на активизацию посещения объекта по Пушкинской карте. Сейчас, по оценкам собственника кинотеатра, ею пользуется только треть имеющих право использовать карту. В среднем суточное количество сеансов составляют шесть фильмов, до санкций было восемь. Кинотеатр «Космос» в Златоусте, который также принадлежит Мунтяну, по-прежнему не работает.

Санкции ряда стран активизировали в России разработку мер поддержки производителей с целью заместить импорт некоторых товаров и услуг. Это потребовалось после введенных ограничений недружественных стран, коснувшихся целого ряда отраслей отечественной экономики. Санкции стали вводить после 24 февраля, когда России начала проведение спецоперации на Украине.