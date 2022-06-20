Володин предрек разрушение Украины в случае вступления в ЕС

Украинский центр принятия решений неизбежно будет перенесен в Брюссель, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина полностью потеряет свою независимость в случае вступления в Европейский союз. Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — написал Володин в Telegram.

По его мнению, Вашингтон и Брюссель готовы делать все для того, чтобы военные действия на Украине продолжались. «Запад ведет борьбу против России до последнего украинца», — объяснил он.

Украина заявила о желании вступить в ЕС в конце февраля. Позже заявка Киева была принята по ускоренной процедуре, а Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в Евросоюз. Вместе с этим комиссия обязала выполнить ряд условий для того, чтобы не лишиться статуса кандидата в ЕС в будущем, передает RT.

На территории Украины Россией проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. Ее основной целью было заявлено освобождение территорий и защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов.