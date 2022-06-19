19 июня 2022

Из Екатеринбурга запустят рейсы в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Израиль Фото:

Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю.

«Выдать допуск авиакомпании Red Wings на выполнение международных рейсов из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль)», — сообщается в приказе. О запуске рейсов информации пока что не публиковалось.

Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои рейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

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Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю. «Выдать допуск авиакомпании Red Wings на выполнение международных рейсов из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль)», — сообщается в приказе. О запуске рейсов информации пока что не публиковалось. Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои рейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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