Из Екатеринбурга запустят рейсы в Израиль

Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в Израиль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты из Екатеринбурга в израильский Тель-Авив. Согласно приказу, опубликованному на сайте Росавиации, компании разрешили осуществлять прямые рейсы три раза в неделю.

«Выдать допуск авиакомпании Red Wings на выполнение международных рейсов из Екатеринбурга в Тель-Авив (Израиль)», — сообщается в приказе. О запуске рейсов информации пока что не публиковалось.

Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои рейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.