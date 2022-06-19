Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) больше суток тушат пожар на мусорном полигоне. О пожаре стало известно еще девятнадцатого числа. Сообщения о возгорании появились в социальных сетях.

«Пожар на свалке. Хоть бы ветер не подул в сторону города, иначе будет вонючий случай», — опубликовали пост с таким текстом в группе «ВКонтакте» «Злой и добрый надымчанин».

В МЧС России по ЯНАО сообщили, что на данный момент пожар не локализован, на площади 400 квадратных метров тлеет мусор. На месте работают сотрудники МЧС.

«Обнаружение было вчера в 17:14 по местному времени. На данный момент на месте происходит тление мусора на площади 400 квадратных метров. На месте от МЧС работают две единицы техники и четыре человека из личного состава. Также там работает техника от администрации муниципального образования. Локализации объявлено не было, населенному пункту ничего не угрожает» — сообщили в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ЯНАО горит одно из крупнейших в России газовых месторождений. Возгорание ликвидировали за несколько часов.