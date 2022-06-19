Губернатор Шумков прокомментировал назначение бывшего зама в ЛНР

Губернатора Вадима Шумкова спросили про его бывшего подчиненного Владислава Кузнецова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что назначение его бывшего заместителя Владислава Кузнецова на пост первого зампреда правительства Луганской народной республики состоялось благодаря администрации президента России. При этом Шумков отметил, что лично не общался с Кузнецовым по этому поводу.

«В декабре 2021 года закончился его [Кузнецова] контракт с Курганской областью и [он] был в действующем резерве администрации президента. Я полагаю, что назначение состоялось через нее», — рассказал Шумков журналисту сайта «Политика сегодня».

Шумков отметил, что не обсуждал это назначение с Кузнецовым, так как к тому времени он уже полгода не работал в правительстве Курганской области. Он добавил, что не хочет давать ему какую-то характеристику, так как полагает, что Кузнецов сам должен проявить себя на новом месте работы.

О назначении бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР стало известно в конце июня. Он является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов». Кузнецов уволился из правительства Курганской области 15 декабря 2021 года.