В ХМАО застройщик на месте аварийной гостиницы построит дом

На месте гостиницы появится жилой дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Строительная компания «Сибпромстрой» поменяла планы на дальнейшее будущее аварийной 25-этажной гостиницы, которая возводилась в пойменной части реки Обь. После демонтажа накренившегося здания там будет построен жилой дом. Об этом URA.RU рассказал учредитель строительной организации Николай Сторожук.

«Мы гостиницу там больше не собираемся строить. Мы ее демонтируем, сделаем усиление фундамента, забив дополнительные сваи. И после этого начнем вновь монтировать. Старые конструкции при монтаже использоваться уже не будут, завезем новые», — рассказал Сторожук.

По информации застройщика, возможность строительства жилого дома там появилась благодаря изменению статуса земельного участка. Прежде эта территория входила в санитарную зону расположенной неподалеку автозаправочной станции. Поэтому строительство жилых объектов было запрещено. «Мы провели с собственником заправки мероприятия и сократили санитарную зону. Поэтому теперь там возможно строительство дома», — объяснил учредитель компании «Сибпромстрой».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте, в пойме реки Обь, начали сносить 25-этажную гостиницу. Из-за ошибки в расчетах у гостиницы просел фундамент и здание начало заваливаться набок.