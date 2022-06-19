Рамзан Кадыров ответил челябинцу, что его командир роты жив и здоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал ответное видео челябинцу Александру Воложанину — лидеру челябинского движения «Трезвые дворы», который служил в его отряде «Ахмат». Глава республики опубликовал ролик, в котором рассказывает, что командир роты Воложанина, несмотря на слухи о ранении, находится в Грозном и с ним все в порядке.

«Я посмотрел видео подчиненного моего брата Ильяса Абубакарова и решил записать ролик. Он [Абубакаров] живой, здоровый. Он не в больнице, не в госпитале. Он со мной в Грозном», — рассказал Кадыров в своем telegram-канале, показывая в смартфоне соответствующее видеообращение Воложанина.

Глава республики добавил, что за время, проведенное в Грозном, боевой дух командира лишь усилился, и его подчиненные еще покажут, кто является настоящими воинами. Ранее Воложанин поделился видео боев за Северодонецк. Отдельно челябинец выделил действия командира штурмового отряда Бувайсара Умханова (позывной Тарзан). Воложанин признался, что за таким командиром пошел бы даже в ад.

Освобождение Северодонецка играет ключевую роль в спецоперации на Украине, которая длится уже четвертый месяц. По заявлению правительства РФ, операция призвана прекратить геноцид жителей Донбасса, которому их подвергали украинские националисты на протяжении восьми последних лет.