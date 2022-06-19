Челябинец из отряда Кадырова показал видео штурма Северодонецка

Они штурмовали Северодонецк вместе с командиром с позывным Тарзан (фото из архива) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, участвовавший в спецоперации на Украине, опубликовал видео штурма Северодонецка во главе с чеченским командиром Бувайсаром Умхановым (позывной Тарзан). По словам Воложанина, за командиром чеченского штурмового отряда Рамзана Кадырова он готов был идти в ад.

«Хочу показать боевые действия под руководством моего командира Тарзана. С его разрешения выкладываю его данные — это Умханов Бувайсар Хасанович, Чеченская Республика. Наш командир очень смелый воин и очень скромный человек. Нас было две тысячи бойцов, и мы победили армию врага — их было семь тысяч. Мы взяли город Северодонецк и освободили его от нацистов», — написал Воложанин у себя на странице во «ВКонтакте» и выложил видео боев за Северодонецк с участием чеченского командира.

По словам челябинца, чеченский командир воюет грамотно и тем самым сохраняет жизни бойцам своего отряда. Он чувствовал себя с Тарзаном, как за каменной стеной. «Он супервоин и герой, за ним я готов был идти в ад. Когда он говорил, что нужен доброволец, я шел за ним», — подчеркнул Воложанин.

Воложанин под позывным Якудза стал добровольцем чеченского штурмового отряда спецназа «Ахмат» в начале мая. В своем последнем бою из-за разрыва танкового снаряда противника он потерял правый глаз, частично оглох и получил серьезную контузию. Это произошло при попытке установить флаг России и Чеченской Республики на здании в Северодонецке. Сейчас челябинец проходит реабилитацию в военном госпитале в Ростове-на-Дону. Находясь на лечении, Воложанин начал вести собственный видеопроект «Мир без фашизма». В нем он рассказывает о военных буднях своих боевых товарищей и командиров.

Наша страна начала спецоперацию по денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистических формирований Киева.

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