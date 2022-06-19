Презентация нового логотипа Екатеринбурга прошла в ТЦ «Пассаж» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников остался недоволен тем, как переделали новый логотип города к 300-летию (будет отмечаться в августе 2023-го). По мнению Колесникова, вариант, изначально победивший в голосовании, был лучше.

В частности, ему не понравились цвета. В первоначальном виде границы завода-крепости были окрашены красным и зеленым, в переработанном — желтым и фиолетовым цветами. «Прежний вариант мне нравился больше. Потому что красное и зеленое — достаточно символично для Екатеринбурга», — передает слова Колесникова с презентации в ТЦ «Пассаж» корреспондент URA.RU.

Свою позицию депутат аргументировал тем, что Урал символизирует установление советской власти, и поэтому красный цвет более уместен. А зеленый отражает популярное в годы гражданской войны «зеленое».

«[И красный с зеленым] символизируют границы и единение. Что касается цвета реки [Исеть на логотипе], я бы сделал не голубой, а немного потемнее. И попросил бы все-таки доработать знак бесконечности. Кроме того, буква „Е“ [на логотипе] символизирует сумму, приумножение богатств, вечность. Но мы же не вечный город. Пусть будет Екатеринбург», — заключил Колесников. В ответ дизайнер Михаил Филиппов, работавший над логотипом вместе с победителем конкурса Анастасией Лениченко, сказал, что лишь пытался осовременить выбранную концепцию.

Новый логотип Фото: корреспондент URA.RU

Первоначальный вариант, победивший в голосовании Фото: корреспондент URA.RU