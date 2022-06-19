Алексей Орлов презентовал логотип к 300-летию Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга показали новый логотип города — к 300-летнему юбилею, который будет отмечаться в августе 2023-го. Вариант, победивший в общегородском голосовании, переделали. Презентация обновленной версии прошла в кинотеатре ТЦ «Пассаж», передает корреспондент URA.RU.

Значимость логотипа мэр Алексей Орлов объяснил тем, что он «сформирует положительный имидж города». Победителем конкурса стала Анастасия Лениченко. Ей вручили сертификат на 300 тысяч рублей.

Поиск нового логотипа администрация начала в марте. На открытый конкурс заявили порядка 200 работ. Но, поскольку претендентов от профессиональных дизайнерских бюро практически не было, состязание хотели отменить. Однако в итоге отказались от этой идеи.

Фото: URA.RU