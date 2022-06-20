Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

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Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 2023 года Фото:

Совет Европы принял решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Совет сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года», — говорится в заявлении. Санкции были введены впервые в июне 2014 года. Они включают запреты на ввоз в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурных и финансовых инвестиций и туристических услуг.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым.

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Совет Европы принял решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте организации. «Совет сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года», — говорится в заявлении. Санкции были введены впервые в июне 2014 года. Они включают запреты на ввоз в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурных и финансовых инвестиций и туристических услуг. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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