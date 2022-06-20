Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

20 июня 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя до 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Европы принял решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте организации. «Совет сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года», — говорится в заявлении. Санкции были введены впервые в июне 2014 года. Они включают запреты на ввоз в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурных и финансовых инвестиций и туристических услуг. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Совет Европы принял решение о продлении на год санкций против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на официальном сайте организации. «Совет сегодня принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2023 года», — говорится в заявлении. Санкции были введены впервые в июне 2014 года. Они включают запреты на ввоз в ЕС продукции из Крыма и Севастополя, а также инфраструктурных и финансовых инвестиций и туристических услуг. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым.