Mash заявил об ухудшении здоровья Горбачева

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
У экс-президента обострились проблемы с почками, сообщили в СМИ Фото:

У первого президента СССР Михаила Горбачева ухудшилось состояние здоровья из-за обострения проблем с почками. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«У Михаила Горбачева проблемы с почками. Экс-президенту СССР приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается», — сообщил telegram-канал. По информации издания, экс-президенту периодически проводят очистку крови.

Помощник бывшего политика отказался давать комментарий URA.RU относительно состояния здоровья Горбачева. «Это является медицинской информацией», — отметил он.

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У первого президента СССР Михаила Горбачева ухудшилось состояние здоровья из-за обострения проблем с почками. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «У Михаила Горбачева проблемы с почками. Экс-президенту СССР приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается», — сообщил telegram-канал. По информации издания, экс-президенту периодически проводят очистку крови. Помощник бывшего политика отказался давать комментарий URA.RU относительно состояния здоровья Горбачева. «Это является медицинской информацией», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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