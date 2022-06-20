Mash заявил об ухудшении здоровья Горбачева

20 июня 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

У экс-президента обострились проблемы с почками, сообщили в СМИ Фото: Антон Белицкий © URA.RU У первого президента СССР Михаила Горбачева ухудшилось состояние здоровья из-за обострения проблем с почками. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «У Михаила Горбачева проблемы с почками. Экс-президенту СССР приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается», — сообщил telegram-канал. По информации издания, экс-президенту периодически проводят очистку крови. Помощник бывшего политика отказался давать комментарий URA.RU относительно состояния здоровья Горбачева. «Это является медицинской информацией», — отметил он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

У первого президента СССР Михаила Горбачева ухудшилось состояние здоровья из-за обострения проблем с почками. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «У Михаила Горбачева проблемы с почками. Экс-президенту СССР приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается», — сообщил telegram-канал. По информации издания, экс-президенту периодически проводят очистку крови. Помощник бывшего политика отказался давать комментарий URA.RU относительно состояния здоровья Горбачева. «Это является медицинской информацией», — отметил он.