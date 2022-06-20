Mash заявил об ухудшении здоровья Горбачева

У экс-президента обострились проблемы с почками, сообщили в СМИ
У первого президента СССР Михаила Горбачева ухудшилось состояние здоровья из-за обострения проблем с почками. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«У Михаила Горбачева проблемы с почками. Экс-президенту СССР приходится ездить на гемодиализ. Состояние 91-летнего Михаила Сергеевича периодически ухудшается», — сообщил telegram-канал. По информации издания, экс-президенту периодически проводят очистку крови.
Помощник бывшего политика отказался давать комментарий URA.RU относительно состояния здоровья Горбачева. «Это является медицинской информацией», — отметил он.
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