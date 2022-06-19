Уйти работать к конкурентам готовы 85% пермяков

Большинство опрошенных поменяли бы работу, если бы им предложили условия лучше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство пермяков готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если офис будет ближе к дому или работнику предложат условия лучше. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

«Согласились бы сменить место работы 3 из 4 пермяков (80%), получив приглашение от фирмы-конкурента, но только на хороших условиях, а еще 5% приняли бы такое предложение в любом случае. Свою позицию опрошенные объясняют желанием увеличить свой заработок и условия труда», — указано в исследовании.

На вопрос, какие условия пермяки считают достаточно хорошими для того, чтобы уйти к конкурентам, опрошенные ответили, что это более высокая зарплата (95%) и повышение в должности (56%). Также для каждого второго (51%) важна близость офиса конкурентов к дому. Если бы работникам предоставили компенсационный пакет и возможность бесплатного обучения, то сменить работу были бы готовы 48% респондентов. Только 6% пермяков ни за что не согласились бы уйти к конкурентам. По их мнению, это выглядит непорядочно.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Пермского края хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю. На это согласились также 85% опрошенных пермяков.