Глава ВТБ рассказал о встрече с Курентзисом после 24 февраля

Теодор Курентзис заверил спонсора, что останется в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После начала российской спецоперации на Украине основатель оркестра и хора musicAeterna, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис попросил аудиенции с главой ВТБ Андреем Костиным. На встрече музыкант заверил генерального спонсора, что останется в России, рассказал Костин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Костин рассказал, что после 24 февраля господин Курентзис попросил о встрече — и глава ВТБ уже было „примерно посчитал, сколько получится сэкономить, если Теодор уедет из России, тем более все мировые сцены его ждут“. Но „он мне сказал, что он не предатель и он остается“», — передает слова главы ВТБ «Коммерсант».

Речь о музыканте на ПМЭФ зашла, так как MusicAeterna во главе с Курентзисом давали на нем концерт. Для этого, как рассказывало URA.RU, маэстро прервал на один вечер художественное руководство Дягилевским фестивалем в Перми.

С 24 февраля на территории ДНР, ЛНР и Украины идет спецоперация, которую объявил президент РФ Владимир Путин. Она, по его словам, направлена защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. После ее начала ряд иностранных компаний и частных лиц отказались от работы в России.