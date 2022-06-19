Врач из Екатеринбурга просит Путина не повышать зарплаты медикам

Екатеринбургский врач заявил, что медикам не нужно поднимать зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач из Екатеринбурга попросил президента России Владимира Путина попросил больше не поднимать заработную плату медицинским работникам. В своем анонимном письме он аргументировал данную позицию фактом, что при повышении зарплаты у специалистов убирают стимулирующие выплаты.

«При каждом „повышении“ нам убирают необязательные, стимулирующие выплаты. Это происходит всегда, исключений быть не может. Например, в прошлом году нам подняли оклады — и сразу же урезали „ночные“ со 100 до 70%. Потом осенью еще раз подняли оклад, но опять урезали стимулирующие проценты. В итоге зарплата либо не меняется вовсе, либо становится незначительно выше», — сообщает Е1 со ссылкой на письмо.

Врач также обратил внимание на другую проблему в медицинской сфере. По его словам, доктора не хотят получать категории, потому что не видят в этом смысла. «Для этого нужно собирать кучу бумаг, тратить время, нервы, а денег больше не становится», — подытожил врач.

Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчане недовольны уровнем заработной платы медицинских сотрудников. 79% респондентов считают, что врачи и медсестры получают низкую зарплату. Треть свердловчан считают, что врачам должны платить от 100 тысяч рублей в месяц. 50% опрошенных назвали сумму от 61 до 100 тысяч, 11% — от 30 до 60 тысяч.