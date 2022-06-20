Художники из Екатеринбурга набирают команду на Burning Man

Сейчас семья Шминке ищет тех, кто готов помогать строить арт-объект на фестивале Burning Man Фото: Илья Московец © URA.RU

Художники из Екатеринбурга Ирина и Станислав Шминке приглашают всех желающих присоединиться к созданию арт-объекта DIPTOWN для американского фестиваля Burning Man 2022. Он проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США) ежегодно. Объявление о наборе волонтеров опубликовано на официальном сайте проекта художников.

«Мы собираем команду для создания DIPTOWN, у нас будет арт-саппорт лагерь на Burning Man 2022. Если вы хотите помочь проекту, присоединиться, строить и веселиться с нами на Burning Man 2022, заполняйте анкету», — говорится в сообщении. Проект DIPTOWN получил грант от Burning Man по программе Black Rock City Honoraria Grants в 2020 году. Грантовые средства покроют небольшую часть расходов на постройку объекта.

По задумке авторов, арт-объект DIPTOWN представляет собой масштабную ландшафтную инсталляцию, которая частично будет спрятана под землей. «В DIPTOWN будет четыре здания в натуральную величину, как будто наполовину ушедших под землю, и приветственный билборд, какие часто размещают на въезде в город.», — сообщают художники.

В апреле стало известно, что художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга отправятся на фестиваль Burning Man в США, где представят свой арт-объект Diptown — город, утонувший в песках. Они станут единственными представителями от России.

Так выглядит арт-объект, который приглашают построить в американской пустыне Фото: творческий дуэт shminke.art

Фото: творческий дуэт shminke.art

Фото: творческий дуэт shminke.art