В Курганской области построят уникальное поселение на базе крипто-колхоза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец Евгений Мостовских строит поселение Ордаград на базе сгоревшей деревни Ордино Белозерского района. Проект реализуется за счет крипто-колхоза по концепции пермакультуры, которая базируется на экологичном земледелии и строительстве. Об этом URA.RU рассказал сам автор проекта.

«Поселение — это собственная задумка по восстановлению на земле натуральных экосистем внутри сельских территорий. Пермакультура позволяет нам при минимальном количестве времени получать хороший урожай и освобождать время для творчества и хобби», — рассказал URA.RU председатель потребительского кооператива социального развития Ордаграда Мостовских.

Проект поселения реализуется за счет средств от строительства крипто-колхоза. По словам мужчины, использование блокчейн технологий как учетной системы гарантирует прозрачность действий руководства для всех участников колхоза (пайщиков), а также формирует дополнительную инвестиционную привлекательность для проекта. В будущем планируется сделать поселение местом притяжения агротуристов.

Всего планируется построить около 100 домов общей численностью около 300 человек, у которых во владении будет от 50 соток своих родовых поместий. Сейчас в поселении проживают 4 семьи. Также у кооператива Ордаграда прописана своя целевая программа.

«Мостовских обращался к нам по данному проекту еще в прошлом году. Никаких препятствий для реализации его идеи нет — пусть строит, делает проекты, получает разрешения на строительство», — рассказал URA.RU глава Белозерского района Александр Завьялов.

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