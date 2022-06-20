Губернатор Калининграда нашел способ прорвать блокаду от Литвы

20 июня 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов предложил решение проблемы с транзитом из Литвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еврокомиссии нужно внести поправки в санкционные пакеты Евросоюза, чтобы решить ситуацию с блокировкой транзита между Литвой и Калининградской областью. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», — заявил Алиханов. Информацию передает РИА «Новости». Литва заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининградскую область. В МИД РФ пообещали ответить и назвали такие меры нарушением международно-правовых обязательств. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает, что решение противоречит договоренностям, в том числе обязательства вступления Литвы в ЕС, сообщает RT. Власти Калининградской области заверили, что из-за прекращения транзита не будет риска дефицита потребительских товаров, передает сайт MK.RU . Недружественные действия западных стран связаны со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Страны Евросоюза ввели ограничения против РФ. Санкции вводят для «отмены России», считает президент РФ Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Еврокомиссии нужно внести поправки в санкционные пакеты Евросоюза, чтобы решить ситуацию с блокировкой транзита между Литвой и Калининградской областью. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС», — заявил Алиханов. Информацию передает РИА «Новости». Литва заявила о прекращении поставок санкционных товаров в Калининградскую область. В МИД РФ пообещали ответить и назвали такие меры нарушением международно-правовых обязательств. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также считает, что решение противоречит договоренностям, в том числе обязательства вступления Литвы в ЕС, сообщает RT. Власти Калининградской области заверили, что из-за прекращения транзита не будет риска дефицита потребительских товаров, передает сайт MK.RU. Недружественные действия западных стран связаны со спецоперацией РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Страны Евросоюза ввели ограничения против РФ. Санкции вводят для «отмены России», считает президент РФ Владимир Путин.