На базе курганского вуза создадут систему для освоения Арктики

Делегация КГУ представила в Москве проект передовой инженерной школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в рамках передовой инженерной школы (ПИШ) будет создана Арктическая интеллектуальная транспортно-логистическая система. Программу проекта для Минобрнауки России 20 июня в Москве представила делегация КГУ в составе ректора Надежды Дубив, руководителя ПИШ Игоря Татаринцева, замгубернатора по экономической политике Владимира Архипова и коммерческого директора компании «Вездеходы «Бурлак» Романа Панкратьева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Передовая инженерная школа Курганского государственного университета будет построена вокруг якорного и амбициозного проекта — Арктической интеллектуальной транспортно-логистической системы. Реализация проекта позволит к 2025 году создать основу новой транспортной системы для освоения российской Арктики по цене пробега одного километра пути всего лишь 19 рублей, что дешевле более чем в 2,8 раза по сравнению с самым дешевым способом перевозки, который сегодня есть», — приводит слова Татаринцева пресс-служба КГУ.

Также идет разработка системы всесезонной, гибкой и с высокой скоростью развертывания. В ближайшие три года в рамках ПИШ планируется завершить разработки по созданию модульной и беспилотной платформы и увеличения ее грузоподъемности платформы с трех до шести тонн. По словам Татаринцева, для реализации проекта имеется необходимый задел. В настоящее время в Арктике уже работает более 100 прототипов, еще семь — в Антарктике.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский вуз совместно с предприятием по производству супер-вездеходов запустят передовую инженерную школу. В рамках нее планируют разработать новые проекты по импортозамещению и обеспечить потребности высокотехнологичных компаний в кадрах.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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