В Екатеринбурге предложили скинуться на ремонт школы перед сносом

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Екатеринбуржцам предлагают скинуться на ремонт школы, которую будут сносить (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге руководство учебного заведения №84 предложило родителям школьников сдать деньги на ремонт здания, которое собираются сносить в скором времени. В родительских чатах появилась информация о том, что инициативу со сбором средств организовала новый директор.

«Зачем нам вкладываться в это болото? Если хотят новую школу построить. Максимум, что мы можем сделать — это шторы повесить. Директора заменили нам в конце учебного года, мы ее вообще не видели. Попросили в чате, чтобы родители начали скидываться на нужды школы, чтобы хоть как-то ее починить. Школа старая, разваливается, там дыры в стенах. Прежний директор никогда никаких взносов не требовал, не просил, все сам поправлял, на него никто не жаловался», — передает Е1 слова одного из родителей.

Строительство нового здания школы запланировано на 2024—2025 годы, при условии, что на это будут выделены необходимые средства. В новом здании, по плану, будут учиться 1500 детей.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу №41 в Верх-Исетском районе будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области. Срок ввода объекта — 2024 год.

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В Екатеринбурге руководство учебного заведения №84 предложило родителям школьников сдать деньги на ремонт здания, которое собираются сносить в скором времени. В родительских чатах появилась информация о том, что инициативу со сбором средств организовала новый директор. «Зачем нам вкладываться в это болото? Если хотят новую школу построить. Максимум, что мы можем сделать — это шторы повесить. Директора заменили нам в конце учебного года, мы ее вообще не видели. Попросили в чате, чтобы родители начали скидываться на нужды школы, чтобы хоть как-то ее починить. Школа старая, разваливается, там дыры в стенах. Прежний директор никогда никаких взносов не требовал, не просил, все сам поправлял, на него никто не жаловался», — передает Е1 слова одного из родителей. Строительство нового здания школы запланировано на 2024—2025 годы, при условии, что на это будут выделены необходимые средства. В новом здании, по плану, будут учиться 1500 детей. Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу №41 в Верх-Исетском районе будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области. Срок ввода объекта — 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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