Ишимский район продолжает бить рекорды по урожаю грибов. По словам местных жителей, на «тихую охоту» сюда уже приезжают жители других муниципалитетов. Фотографиями грибного урожая ишимцы делятся в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».
«В лесах под Ишимом — очень много грибов. За ними к нам уже приезжают из других районов: и всем хватает. За последние 10 — 15 лет не припомню таких урожаев. Чтобы собрать 2-3 килограмма хороших грибов, даже глубоко в лес заходить не надо», — пояснил один из местных жителей в беседе с URA.RU.
Фотографиями своего урожая местные жители делятся в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что Ишимский район стал одним из самых грибных в Тюменской области.
В Ишимском районе — небывалая урожайность грибов
Татьяна Кулакова, соцсеть «ВКонтакте»
По словам местных жителей, такого урожая грибов в Ишимском районе не было уже 15 лет
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Ишимский район продолжает бить рекорды по урожаю грибов. По словам местных жителей, на «тихую охоту» сюда уже приезжают жители других муниципалитетов. Фотографиями грибного урожая ишимцы делятся в городских пабликах соцсети «ВКонтакте». «В лесах под Ишимом — очень много грибов. За ними к нам уже приезжают из других районов: и всем хватает. За последние 10 — 15 лет не припомню таких урожаев. Чтобы собрать 2-3 килограмма хороших грибов, даже глубоко в лес заходить не надо», — пояснил один из местных жителей в беседе с URA.RU. Фотографиями своего урожая местные жители делятся в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что Ишимский район стал одним из самых грибных в Тюменской области.