В Ишимском районе — небывалый урожай грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Ишимский район продолжает бить рекорды по урожаю грибов. По словам местных жителей, на «тихую охоту» сюда уже приезжают жители других муниципалитетов. Фотографиями грибного урожая ишимцы делятся в городских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«В лесах под Ишимом — очень много грибов. За ними к нам уже приезжают из других районов: и всем хватает. За последние 10 — 15 лет не припомню таких урожаев. Чтобы собрать 2-3 килограмма хороших грибов, даже глубоко в лес заходить не надо», — пояснил один из местных жителей в беседе с URA.RU.

Фотографиями своего урожая местные жители делятся в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что Ишимский район стал одним из самых грибных в Тюменской области.

В Ишимском районе — небывалая урожайность грибов Татьяна Кулакова, соцсеть «ВКонтакте»

По словам местных жителей, такого урожая грибов в Ишимском районе не было уже 15 лет Паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте»