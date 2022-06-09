Найден самый грибной район Тюменской области. Фото

10 июня 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Жителей Ишимского района удивил высокий урожай грибов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ишимском районе Тюменской области небывалый урожай грибов. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. При этом, другие муниципалитеты региона подобной урожайностью пока не отличаются. «Сколько живу, первый раз вижу, что в начале июня в лесу столько грибов. Обычно на „тихую охоту“ начинаю выезжать в августе — начале сентября. Но в этот раз сосед сказал, что грибы уже вовсю пошли. Пошел в лес — и убедился в этом сам. Себе насобирал уже на пару месяцев вперед. Сейчас беру уже на продажу», — сообщил агентству один из жителей Ишимского района. Также тюменцы поделились фотографиями своего урожая в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начался сезон грибов. При этом, власти пригрозили местным жителям штрафами, поскольку в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим: тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. Жители Ишимского района делятся фотографиями своего урожая грибов в соцсетях Евгений Денисов, соцсеть «ВКонтакте» В лесах Ишимского района этим летом много белых грибов Андрей Скоробогатов, соцсеть «ВКонтакте» Часть грибного урожая жители Ишимского района продают на местных рынках Паблик «Ишим пере Подслушано», соцсеть «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Ишимском районе Тюменской области небывалый урожай грибов. Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей. При этом, другие муниципалитеты региона подобной урожайностью пока не отличаются. «Сколько живу, первый раз вижу, что в начале июня в лесу столько грибов. Обычно на „тихую охоту“ начинаю выезжать в августе — начале сентября. Но в этот раз сосед сказал, что грибы уже вовсю пошли. Пошел в лес — и убедился в этом сам. Себе насобирал уже на пару месяцев вперед. Сейчас беру уже на продажу», — сообщил агентству один из жителей Ишимского района. Также тюменцы поделились фотографиями своего урожая в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области начался сезон грибов. При этом, власти пригрозили местным жителям штрафами, поскольку в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим: тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.