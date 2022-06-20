Полпред Якушев взял на работу чиновника правительства РФ

Бывший сотрудник строительного департамента правительства РФ Владимир Петров назначен помощником президента России в УрФО Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. Прежде Петров уже неоднократно работал с Якушевым — в Москве и Тюмени.
«Новым помощником полпреда назначен Владимир Петров», — сказали в пресс-службе полпредства. Предполагается, что на Урале чиновник будет курировать сферы строительства и ЖКХ, а также контролировать реализацию профильных нацпроектов.
Петров — уроженец поселка Буланаш Свердловской области, высшее образование получил в Тюмени. Впервые поработать с полпредом ему довелось в 2013—2015 годах, когда Якушев был губернатором Тюменской области, а Петров занимал разные должности в его администрации. Затем, когда Якушева назначили министром строительства РФ, Петров стал его помощником и отвечал за нацпроект «Жилье и городская среда».
С конца 2020 года чиновник полгода работал в департаменте труда и соцзащиты Москвы. А последним местом его работы был департамент строительства правительства РФ. Петров стал третьим помощником полпреда Якушева — вместе с Евгением Гурарием и Натальей Дорониной.
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