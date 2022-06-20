Полпред Якушев взял на работу чиновника правительства РФ

20 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

У Владимира Якушева появился новый, третий, помощник Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший сотрудник строительного департамента правительства РФ Владимир Петров назначен помощником президента России в УрФО Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. Прежде Петров уже неоднократно работал с Якушевым — в Москве и Тюмени. «Новым помощником полпреда назначен Владимир Петров», — сказали в пресс-службе полпредства. Предполагается, что на Урале чиновник будет курировать сферы строительства и ЖКХ, а также контролировать реализацию профильных нацпроектов. Петров — уроженец поселка Буланаш Свердловской области, высшее образование получил в Тюмени. Впервые поработать с полпредом ему довелось в 2013—2015 годах, когда Якушев был губернатором Тюменской области, а Петров занимал разные должности в его администрации. Затем, когда Якушева назначили министром строительства РФ, Петров стал его помощником и отвечал за нацпроект «Жилье и городская среда». С конца 2020 года чиновник полгода работал в департаменте труда и соцзащиты Москвы. А последним местом его работы был департамент строительства правительства РФ. Петров стал третьим помощником полпреда Якушева — вместе с Евгением Гурарием и Натальей Дорониной. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший сотрудник строительного департамента правительства РФ Владимир Петров назначен помощником президента России в УрФО Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе полпредства. Прежде Петров уже неоднократно работал с Якушевым — в Москве и Тюмени. «Новым помощником полпреда назначен Владимир Петров», — сказали в пресс-службе полпредства. Предполагается, что на Урале чиновник будет курировать сферы строительства и ЖКХ, а также контролировать реализацию профильных нацпроектов. Петров — уроженец поселка Буланаш Свердловской области, высшее образование получил в Тюмени. Впервые поработать с полпредом ему довелось в 2013—2015 годах, когда Якушев был губернатором Тюменской области, а Петров занимал разные должности в его администрации. Затем, когда Якушева назначили министром строительства РФ, Петров стал его помощником и отвечал за нацпроект «Жилье и городская среда». С конца 2020 года чиновник полгода работал в департаменте труда и соцзащиты Москвы. А последним местом его работы был департамент строительства правительства РФ. Петров стал третьим помощником полпреда Якушева — вместе с Евгением Гурарием и Натальей Дорониной.