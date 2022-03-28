Тюменская чиновница ушла работать к полпреду Якушеву

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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Наталья Доронина стала новой помощницей уральского полпреда (фото из архива) Фото:

Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы.

До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы.

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Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы. До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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