Тюменская чиновница ушла работать к полпреду Якушеву

Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.
«На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы.
До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы.
Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы. До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы.