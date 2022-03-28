Тюменская чиновница ушла работать к полпреду Якушеву

28 марта 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Наталья Доронина стала новой помощницей уральского полпреда (фото из архива) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы. До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудница аппарата губернатора Тюменской области Наталья Доронина назначена помощником полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Чиновница будет курировать экспертно-аналитическую работу, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «На оперативном совещании в понедельник полпред представил своего нового помощника Наталью Доронину. Она будет отвечать за экспертно-аналитическую работу», — рассказали в полпредстве. В аппарате тюменского губернатора Доронина возглавляла управление нормативно-аналитической работы. До этого назначения у Якушева был только один помощник — Евгений Гурарий. В середине декабря 2021 года аппарат полпредства покинула Анна Ленская, работавшая помощницей три года. В госоргане она служила с середины 2000-х. В команде Якушева чиновница курировала экономические и социальные вопросы.