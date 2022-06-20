От укусов клещей пострадали более 12 тысяч пермяков Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В 2022 году специалисты пермского управления Роспотребнадзора фиксируют увеличение активности клещей. Количество пострадавших уже превышает показатели предыдущих лет.

«С начала сезона в медицинские организации Пермского края обратилось 12331 человек, пострадавших от укусов клещами, в т. ч. 2553 детей, что выше среднемноголетних показателей и прошлого года», — сообщается на сайте ведомства. В основном клещи нападают на пермяков на садовых участках (62,3%) и в лесу (29,3%).

Как показывают лабораторные исследования, в 1,3% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,1% — иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Среди самых опасных территорий Прикамья, где отмечено больше всего присасываний клещей, Карагайский муниципальный округ, Очерский и Верещагинский городские округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени областная инфекционная клиническая больница зафиксировала рекордное за один день количество обращений с укусом клеща. 12 июня за медицинской помощью обратились 370 жителей города.