В Испании призвали США не игнорировать военные угрозы Путина

20 июня 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Правительство США должно прислушаться к словам президента Путина об отправке оружия на Украину, написали в Rebelion Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США должны серьезно воспринимать предупреждение России прекратить поставки оружия на Украину. Такое мнение выразил журналист Умберто Маццеи в своей статье для испанского издания Rebelion. «Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению Путина не продолжать отправлять оружие на Украину, потому что это делает НАТО активной частью этого конфликта», — пишет Маццеи. — «Это безумие — провоцировать ядерную державу, способную уничтожить своих противников в любой точке мира». Журналист отмечает, что продолжая поставлять оружие на Украину, США осознанно продлевают конфликт Украины с Россией. По мнению Маццеи, это может перерасти в Третью мировую войну. Журналист считает, что США больше не способны управлять мировым порядком. «Вашингтон должен понять, что он больше не диктует поведение других ядерных держав, потому что некоторые из них обладают гиперзвуковым ракетным потенциалом, который невозможно перехватить». Вашингтон должен подчиниться новому многостороннему мировому порядку, утверждает Маццеи. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. За четыре месяца США отправили военную помощь Украине на сумму более 5,6 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США продолжат поставлять на Украину ракеты дальнего действия. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США должны серьезно воспринимать предупреждение России прекратить поставки оружия на Украину. Такое мнение выразил журналист Умберто Маццеи в своей статье для испанского издания Rebelion. «Вашингтон должен серьезно отнестись к предупреждению Путина не продолжать отправлять оружие на Украину, потому что это делает НАТО активной частью этого конфликта», — пишет Маццеи. — «Это безумие — провоцировать ядерную державу, способную уничтожить своих противников в любой точке мира». Журналист отмечает, что продолжая поставлять оружие на Украину, США осознанно продлевают конфликт Украины с Россией. По мнению Маццеи, это может перерасти в Третью мировую войну. Журналист считает, что США больше не способны управлять мировым порядком. «Вашингтон должен понять, что он больше не диктует поведение других ядерных держав, потому что некоторые из них обладают гиперзвуковым ракетным потенциалом, который невозможно перехватить». Вашингтон должен подчиниться новому многостороннему мировому порядку, утверждает Маццеи. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. За четыре месяца США отправили военную помощь Украине на сумму более 5,6 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США продолжат поставлять на Украину ракеты дальнего действия.