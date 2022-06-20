В ЦБ отвергли идею Белоусова ослабить рубль ради экономики

20 июня 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Ослабление рубля может привести к изменению инфляции, сообщили в ЦБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таргетирование курса рубля является опасным из-за переноса в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта. Такое мнение высказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме. «Идеи, связанные с таргетированием курса, приведут к снижению эффективности и потере суверенитета экономической политики. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем», — отметил Заботкин, передает «Прайм». Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно как можно быстрее вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Он отметил, что над этой задачей работает правительство и Центробанк. Сейчас доллар находится на уровне 55,5 рублей. Укрепление рубля стало вызовом для экономики страны, это создает проблемы для импортеров и экспортеров, цитирует RT главу Минэкономразвития Максима Решетникова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Таргетирование курса рубля является опасным из-за переноса в Россию показателя инфляции тех стран, к которым будет привязана национальная валюта. Такое мнение высказал зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме. «Идеи, связанные с таргетированием курса, приведут к снижению эффективности и потере суверенитета экономической политики. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем», — отметил Заботкин, передает «Прайм». Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что нужно как можно быстрее вернуться к курсу 70-80 рублей за доллар. Он отметил, что над этой задачей работает правительство и Центробанк. Сейчас доллар находится на уровне 55,5 рублей. Укрепление рубля стало вызовом для экономики страны, это создает проблемы для импортеров и экспортеров, цитирует RT главу Минэкономразвития Максима Решетникова.