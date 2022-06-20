Доллар упал до уровня 2015 года

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Курс доллара рекордно снизился Фото:

Курс доллара упал до уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Доллар достиг отметки 55,59 рублей (снижение на 0,82%). Евро составляет 58,32 рублей (снижение на 0,61%), по данным Мосбиржи. В 2015 году курс доллара составлял от 50,59 до 69,68 рублей.

Курсы валют падают уже более месяца. 10 июня доллар был на уровне 57,36 рублей, а евро — 60,9 рублей. Власти РФ пытаются вернуть курс рубля к отметке 70-80 рублей за доллар, цитирует Life вице-премьера РФ Андрея Белоусова. По его словам, курс рубля является излишне крепким. К концу 2022 года курс доллара достигнет 70-75 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф.

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Курс доллара упал до уровня 2015 года и составил 55,59 рублей. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи. Доллар достиг отметки 55,59 рублей (снижение на 0,82%). Евро составляет 58,32 рублей (снижение на 0,61%), по данным Мосбиржи. В 2015 году курс доллара составлял от 50,59 до 69,68 рублей. Курсы валют падают уже более месяца. 10 июня доллар был на уровне 57,36 рублей, а евро — 60,9 рублей. Власти РФ пытаются вернуть курс рубля к отметке 70-80 рублей за доллар, цитирует Life вице-премьера РФ Андрея Белоусова. По его словам, курс рубля является излишне крепким. К концу 2022 года курс доллара достигнет 70-75 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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