Россия сохранит ограничения на выезд в Финляндию

20 июня 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Отдельные категории граждан могут уехать в Финляндию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне не смогут выехать в Финляндию, несмотря на открытие Хельсинки для туристов из третьих стран, в том числе для россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Финляндии. Действующие коронавирусные ограничения на выезд в Финляндию продолжают действовать. Уехать туда могут отдельные категории граждан. В их числе имеющие вид на жительство, уезжающие по работе или для получения образования, адвокаты, работающие за пределами РФ, и другие. «Российские граждане, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Финляндии, могут выехать в Россию на личном автомобиле через финские сухопутные пункты пропуска, открытые для международного сообщения. Действующие коронавирусные ограничения на пересечение границы Финляндии с Россией не распространяются на граждан, возвращающихся в государство гражданской принадлежности с территории Финляндии имеющимися средствами международного сообщения», — сообщается на сайте посольства РФ в Финляндии. Ранее в Финляндии отменили коронавирусные ограничения для российских туристов. Им больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации или тест на коронавирус при пересечении границы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россияне не смогут выехать в Финляндию, несмотря на открытие Хельсинки для туристов из третьих стран, в том числе для россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Финляндии. Действующие коронавирусные ограничения на выезд в Финляндию продолжают действовать. Уехать туда могут отдельные категории граждан. В их числе имеющие вид на жительство, уезжающие по работе или для получения образования, адвокаты, работающие за пределами РФ, и другие. «Российские граждане, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Финляндии, могут выехать в Россию на личном автомобиле через финские сухопутные пункты пропуска, открытые для международного сообщения. Действующие коронавирусные ограничения на пересечение границы Финляндии с Россией не распространяются на граждан, возвращающихся в государство гражданской принадлежности с территории Финляндии имеющимися средствами международного сообщения», — сообщается на сайте посольства РФ в Финляндии. Ранее в Финляндии отменили коронавирусные ограничения для российских туристов. Им больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации или тест на коронавирус при пересечении границы.