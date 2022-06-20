Путин наградил орденом главу пермского онкодиспенсера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Владимир Путин отметил заслуги пермского врача (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Пирогова Зинаиды Акишиной — заместителя главного врача Пермского краевого онкологического диспансера, которая сейчас руководит учреждением в статусе и. о. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Акишину Зинаиду Васильевну», — говорится в указе главы государства. Награда носит имя ученого Николая Пирогова, считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины.

Зинаида Акишина с 5 мая исполняет обязанности руководителя пермского онкодиспансера после увольнения Максима Мезенцева. Его суд ранее признал виновным в получении взятки.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Пирогова Зинаиды Акишиной — заместителя главного врача Пермского краевого онкологического диспансера, которая сейчас руководит учреждением в статусе и. о. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Акишину Зинаиду Васильевну», — говорится в указе главы государства. Награда носит имя ученого Николая Пирогова, считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. Зинаида Акишина с 5 мая исполняет обязанности руководителя пермского онкодиспансера после увольнения Максима Мезенцева. Его суд ранее признал виновным в получении взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...