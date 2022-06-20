Путин наградил орденом главу пермского онкодиспенсера

Владимир Путин отметил заслуги пермского врача (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Пирогова Зинаиды Акишиной — заместителя главного врача Пермского краевого онкологического диспансера, которая сейчас руководит учреждением в статусе и. о. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Акишину Зинаиду Васильевну», — говорится в указе главы государства. Награда носит имя ученого Николая Пирогова, считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины.

Зинаида Акишина с 5 мая исполняет обязанности руководителя пермского онкодиспансера после увольнения Максима Мезенцева. Его суд ранее признал виновным в получении взятки.